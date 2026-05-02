Nell’estrazione del Superenalotto di sabato 2 maggio 2026, nessun giocatore ha centrato il 6 né il 5+1, lasciando invariato il jackpot. La cifra in palio, quindi, continua a salire, superando i 158 milioni di euro. La vincita più alta della recente estrazione non è stata registrata, mantenendo l’attenzione sulla prossima possibile estrazione e sui numeri estratti.

Nessun “6” né “5+1” nell’estrazione del Superenalotto di sabato 2 maggio 2026, ma il jackpot continua a crescere e raggiunge una cifra sempre più importante. L’assenza del colpo grosso fa salire il montepremi per il prossimo concorso, portandolo a 158,7 milioni di euro, una delle cifre più alte degli ultimi mesi. Nonostante l’assenza della vincita massima, la fortuna ha comunque premiato diversi giocatori: sono stati centrati nove “5”, ciascuno dei quali ha portato a casa una vincita di 24.920,95 euro. La combinazione vincente. La sestina estratta nel concorso di oggi è: 7 – 58 – 60 – 79 – 84 – 86 Numero Jolly: 2 Numero Superstar: 19 Numeri che non hanno permesso di realizzare il jackpot, ma che hanno comunque distribuito premi nelle categorie inferiori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Superenalotto, 6 da oltre 158 milioni: la notizia è appena arrivata

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