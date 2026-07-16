Nell’estrazione del SuperEnalotto del 14 luglio non è stato centrato il “6”, lasciando il Jackpot a 194,5 milioni di euro. La cifra in palio per la prossima estrazione di giovedì 16 luglio 2026 continua a crescere, attirando l’attenzione dei giocatori. Nessun biglietto ha indovinato tutti i numeri vincenti nel concorso numero 112. La somma in palio si accumula, senza che siano stati ancora estratti i numeri vincenti.

Si è nascosto ancora una volta il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 112 di martedì 14 luglio, con il Jackpot che continua a a far sognare e ad appassionare perché continua a salire e arriva a 194,5 milioni di euro che sono in palio per il concorso di questa sera giovedì 16 luglio 2026. In attesa del “colpo milionario” intanto festeggiano due persone che hanno centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da 94.561,25 euro complessivi. La prima giocata vincente è stata realizzata a Guidonia Montecelio (Roma) presso il punto di vendita Sisal Bar Mas’s situato in via Jenne, 1; la seconda è stata realizzata a Cava Manara (Pavia) presso il punto di vendita Sisal Bar Campana situato in via Gramsci, 26. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, il “6” del Jackpot vale 194,5 milioni

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