SuperEnalotto il Jackpot record vale 167 milioni

Il SuperEnalotto mette in palio oggi oltre 167 milioni di euro, un record che supera di molto le estrazioni precedenti. Il Jackpot è fermo da circa un anno e ha raggiunto il quarto livello più alto mai registrato nella storia del gioco. La cifra in palio ha attirato l’attenzione di molti scommettitori, mentre le estrazioni continuano a suscitare interesse e curiosità tra chi sogna di portare a casa una somma così elevata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Oltre 167 milioni di euro: questa la cifra in palio oggi per un Jackpot SuperEnalotto che si fa attendere da ormai un anno ed è cresciuto fino a diventare il quarto più alto nella storia del gioco. L’ultimo “6” al SuperEnalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (Brescia). Protagonista di questa storia fu il pensionato Bruno, nome di fantasia scelto dal vincitore, che scoprì di aver vinto 35,4 milioni dai giornali. Intorno a questa data c’è inoltre una curiosità. Altre due volte, in 28 anni di SuperEnalotto, è successo che un “6” fosse centrato proprio il 22 di maggio. La prima nel 2007 a Palermo, circa 1,7 milioni di euro, la seconda cinque anni fa a Montappone, un paesino in provincia di Fermo che tutt’oggi figura nella classifica delle vincite più alte al SuperEnalotto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - SuperEnalotto, il Jackpot record vale 167 milioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento SuperEnalotto, centrati due 5 da 97mila euro e il Jackpot vale 161 milioniContinua a nascondersi il “6" da sogno che se fosse centrato nell'estrazione di questa sera venerdì 8 maggio regalerebbe un Jackpot di 161,4 milioni... Superenalotto: jackpot da 146 milioni, il record mondiale staseraUn montepremi da 146,9 milioni di euro attende i partecipanti all’estrazione del Superenalotto prevista per questa sera, 9 aprile 2026. SuperEnalotto, centrato a Bari un 5+1 da quasi 600mila euro: jackpot sale a 164,5 milioni ift.tt/tm09KBy x.com SuperEnalotto, il Jackpot record vale 167 milioniIl montepremi in palio oggi è il quarto più alto nella storia del gioco. L’ultimo ad aver vinto il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda è stato un pensionato che incassò 35,4 milioni ... ilgiornale.it Colpo grosso al Superenalotto: vinto il jackpot da record, ecco la cifraScopri il colpo grosso al Superenalotto: un jackpot da record è stato vinto! Leggi l'articolo per scoprire la cifra incredibile! mondocalciomagazine.it