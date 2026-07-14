Superenalotto | nessun 6 né 5+1 Centrati due 5 da oltre 94mila euro Prossimo jackpot | 194 milioni e 500mila

Nessun 6 né 5+1 nell’estrazione del Superenalotto di oggi, 14 luglio 2026. Sono stati centrati due 5, che hanno vinto ciascuno oltre 94mila euro. La combinazione vincente include i numeri 8, 44, 49, 80, 85 e 88, con il numero Jolly 30. Il prossimo jackpot in palio ammonta a 194 milioni e 500mila euro.

ROMA – Nessun 6 né 5+1 nell’estrazione Superenalotto di oggi, 14 luglio 2026. Questa la combinazione vincente del concorso: 8, 44, 49, 80, 85, 88. Numero Jolly: 30. Numero Superstar: 64. Sono stati invece centrati due 5 che vincono rispettivamente 94.285,63. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a 194.500.000,00 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 19/02/2026

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