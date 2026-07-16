Estrazione Superenalotto oggi 16 luglio 2026 | i numeri vincenti
L’estrazione del Superenalotto si svolge oggi, giovedì 16 luglio 2026, alle 20. I numeri vincenti vengono annunciati subito dopo. Il gioco coinvolge milioni di italiani che attendono di conoscere i numeri estratti e, eventualmente, di vincere premi in palio. La lotteria si tiene regolarmente ogni settimana, con l’obiettivo di assegnare i premi ai fortunati vincitori.
. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 16 luglio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 16 luglio, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di giovedì 16 luglio 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione del SuperEnalotto di sabato 4 luglio 2026
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