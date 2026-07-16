Il Comune di Fossombrone ha incontrato le rappresentanze di Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confesercenti per discutere il piano di sostegno alle attività del centro. La riunione si è concentrata sulla valutazione delle misure di aiuto economico e sul loro eventuale miglioramento. Nessun dettaglio sui contenuti specifici delle proposte è stato reso noto. L’incontro si è svolto qualche giorno fa, senza ulteriori comunicazioni pubbliche.

Qualche giorno fa l’amministrazione del Comune di Fossombrone ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato: Confcommercio, Cna, Confartigianato e Confesercenti. La riunione era per illustrare una proposta di aiuto all’insediamento o all’ampliamento di attività commerciali nel centro storico, e segnatamente nel corso, "che è e rimane il cuore pulsante della città", dice il vicesindaco Michele Chiarabilli. Il vice aggiunge che "le stesse associazioni di categoria hanno riconosciuto che il Comune sta investendo importanti risorse nel centro storico per la sua valorizzazione e sviluppo". In materia c’è già una delibera che motiva l’intervento richiamando due ordini di ragioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Summit tra Comune e associazioni di categoria per valutare il piano di aiuto alle attività in centro

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