Le associazioni di categoria al Comune di Cesena | Va sostenuto chi investe in transizione digitale e ambientale

Le associazioni di categoria hanno inviato una lettera al Comune di Cesena per chiedere di sostenere chi investe in progetti di transizione digitale e ambientale. La richiesta arriva in vista della pubblicazione di un nuovo bando comunale, e l’attenzione si concentra sull’importanza di favorire le imprese che puntano a innovare e rispettare l’ambiente. La lettera è firmata dal team InCesena, che rappresenta diverse organizzazioni di settore.

Le organizzazioni di rappresentanza aderenti al team InCesena esprimono apprezzamento per l’orientamento assunto dall’Amministrazione comunale di Cesena, anche grazie alla perseveranza dell’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari, in vista dell’imminente pubblicazione di un bando. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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