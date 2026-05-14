Melanoma visite gratuite grazie alla sinergia tra Comune di Napoli associazioni Ex Lanificio Sava e Sarò con te e Centro GMP Salus
A Napoli, è stata avviata una serie di dieci visite gratuite dedicate alla prevenzione del melanoma, uno dei tumori cutanei più pericolosi. L'iniziativa coinvolge le associazioni Ex Lanificio Sava e Sarò con te, in collaborazione con il Centro GMP Salus, e prevede un appuntamento per ogni municipalità della città. La collaborazione tra il Comune e queste realtà permette di portare i controlli direttamente nelle diverse zone della città, offrendo così un servizio di prevenzione accessibile a tutti.
10 appuntamenti, uno per ciascuna municipalità di Napoli: la prevenzione contro il melanoma (tra i più temibili e letali tumori cutanei) arriva a domicilio grazie alla sinergia tra Comune di Napoli, associazioni aps Ex Lanificio Sava e odv Sarò con te e alle energie del Centro medico GMP Salus. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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