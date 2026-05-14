Melanoma visite gratuite grazie alla sinergia tra Comune di Napoli associazioni Ex Lanificio Sava e Sarò con te e Centro GMP Salus

A Napoli, è stata avviata una serie di dieci visite gratuite dedicate alla prevenzione del melanoma, uno dei tumori cutanei più pericolosi. L'iniziativa coinvolge le associazioni Ex Lanificio Sava e Sarò con te, in collaborazione con il Centro GMP Salus, e prevede un appuntamento per ogni municipalità della città. La collaborazione tra il Comune e queste realtà permette di portare i controlli direttamente nelle diverse zone della città, offrendo così un servizio di prevenzione accessibile a tutti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

10 appuntamenti, uno per ciascuna municipalità di Napoli: la prevenzione contro il melanoma (tra i più temibili e letali tumori cutanei) arriva a domicilio grazie alla sinergia tra Comune di Napoli, associazioni aps Ex Lanificio Sava e odv Sarò con te e alle energie del Centro medico GMP Salus. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Visite gratuite per la prevenzione di melanoma e tumori al senoFornacette (Pisa), 5 maggio 2026 – Grazie al prezioso impegno dei volontari del Charity Shop ANT di Via Rossini 69 a Pontedera e al contributo di... Prevenzione del melanoma, l'Arrt organizza visite gratuite: ecco come prenotarsiL’Associazione romagnola ricerca tumori (Arrt) propone anche quest’anno il suo progetto di prevenzione del melanoma offrendo visite dermatologiche... Argomenti più discussi: Il Melanoma Day sbarca a Ravenna: in città eventi dedicati alle scuole e al mondo del lavoro; Nocera Inferiore, screening gratuito contro il melanoma. Napoli: screening gratuiti contro il melanoma nelle piazze cittadineNapoli in prima linea contro il melanoma: visite dermatologiche e mappatura nevi gratuite nelle piazze cittadine ... it.blastingnews.com Presentato a Napoli il Progetto ‘Prevenzione Melanoma’Screening Dermatologici Gratuiti in tutte le 10 Municipalità Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Si è tenuta questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la ... expartibus.it