Sulla Romea, due autovelox hanno multato quasi 20.000 veicoli in un anno, generando circa un milione di euro. La Polizia Locale dell’Unione delle Terre del Delta ha accertato verbali per un totale di 2.263.595 euro. Le multe sono state emesse nei comuni di Codigoro, Mesola e Goro, con le attività coordinate dal nuovo comandante.

Circa un milione di euro incassati, a fronte di una somma di verbali accertati per un importo di 2.263.595 euro, durante lo scorso anno, dalla Polizia Locale dell’Unione delle Terre del Delta che svolge la propria attività per i comuni di Codigoro, Mesola e Goro e che da qualche tempo sono guidati dal Commisario Tiziana Mantovani. E’ la somma che hanno accertato i due velox posizionati sulla statale Romea, uno in comune di Codigoro al chilometro 44+550 poco prima dell’abbazia di Pomposa in direzione Ravenna e l’altro a Mesola al chilometro 53+947 poco prima dell’abitato mesolano in direzione Venezia. Un importo che sarà distribuito... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sulla Romea i due autovelox ’killer’. In un anno quasi 20mila sanzioni

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