Chi dovesse trovarsi a percorrere le strade di Carrodano, in Liguria, farebbe bene a fare attenzione. Il piccolo Comune della provincia della Spezia, infatti, detiene uno spaventoso privato: ospita l' autovelox che ha emesso il maggior numero di multe. Un vero e proprio autovelox killer che nel solo 2025 ha colpito gli automobilisti con ben 770mila multe. Un numero a dir poco spaventoso. Il paese, dunque, ha raggiunto il massimo per quanto riguarda il rapporto tra cittadini e denaro incassato. Basti pensare che a Carrodano abitano solo 465 persone. Gli incassi del 2025 derivati dalle sanzioni autostradali, invece, sono 770mila. In sostanza, circa 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - In Italia c'è un autovelox "killer" che ha lo spaventoso record di 770mila multe in un anno: ecco dove

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Carrodano, il paese ligure con 465 abitanti che ha incassato 770mila euro di multeNel 2025, il Comune ligure di Carrodano, con 465 residenti, ha incassato circa 770mila euro da multe stradali.

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In Italia c'è un autovelox killer che ha lo spaventoso record di 770mila multe in un anno: ecco doveL'autovelox di Carrodano, in Liguria, detiene un inquietante record: ben 770mila multe nel 2025. Ecco com'è la situazione ... ilgiornale.it

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