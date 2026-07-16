Sul set di Odissea con Nolan Pattinson e Zendaya non si sono nemmeno salutati la gaffe imbarazzante

Durante le riprese di Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, Robert Pattinson e Zendaya non si sono scambiati saluti, creando un episodio considerato una gaffe. La scena si è verificata sul set del film epico, previsto in uscita il 16 luglio 2026. L’episodio evidenzia come anche le star di Hollywood possano commettere piccoli errori o comportamenti inaspettati durante le riprese.

Ci sono momenti sul set che sfuggono alla logica dello star system, piccole gaffe che rendono le dive di Hollywood sorprendentemente umane. Robert Pattinson ne ha confezionata una degna di nota durante le riprese di Odissea, il kolossal epico diretto da Christopher Nolan atteso nelle sale dal 16 luglio 2026. L’attore britannico, reduce dalla collaborazione con Zendaya in The Drama, ha ammesso candidamente di non aver riconosciuto la collega durante una giornata di riprese del film ispirato al poema omerico. Una confessione che sorprende, considerando che i due hanno condiviso lo schermo in più occasioni recenti. In The Drama interpretano una coppia di futuri sposi in crisi, un ruolo che richiede un’intimità recitativa notevole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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