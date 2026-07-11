Durante le riprese di una scena dell’Odissea, l’attore ha spiegato di aver osservato Zendaya interpretare una parte importante in un momento delicato, rimanendo in disparte e indossando una felpa con cappuccio. Ha aggiunto di non aver avuto battute con la collega, che interpreta la dea Atena, ma di aver assistito alla scena dell’assedio di Troia, considerata molto intensa. Ha anche detto di aver semplicemente mostrato supporto rimanendo in silenzio.

Intervistato su E Talk di CTV, Holland ha raccontato di non aver avuto un diretto scambio di battute con la moglie in scena (lui è Telemaco, lei la dea Atena), ma di essere stato presente sul set durante un momento particolarmente impegnativo per Zendaya: «Era la scena potentissima dell’assedio di Troia. Indossavo una tuta e una felpa con il cappuccio e me ne stavo in un angolo, godendomi la sua interpretazione. Era per dire: “Sono qui, se hai bisogno”. È stata un’esperienza travolgente per entrambi». Entrambi gli attori sono alla loro prima volta su un set di Nolan: «In mezzo ai veterani, noi nuovi ci chiedevamo: “Stiamo facendo un buon lavoro? Non so cosa stia succedendo», ha raccontato Tom Holland. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tom Holland sul set dell’Odissea durante una scena importante per Zendaya: «Indossavo una felpa con il cappuccio e me ne stavo in un angolo, godendomi la sua interpretazione. Era per dire: “Sono qui, se hai bisogno”» (ma per Christopher Nolan, lei è sempre perfetta)

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Anne Hathaway and Tom Holland in The Odyssey and working with Christopher Nolan

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