Subbiano la celebrazione religiosa in suffragio di tutti i caduti per la Liberazione e delle nove vittime del fulmine durante la festa della libertà del 1976
Il 18 luglio sull’Alpe di Catenaia, nel sito del Baregno, si terrà una cerimonia religiosa in memoria di tutti i caduti per la Liberazione e delle nove vittime del fulmine durante la festa della libertà del 1976. La celebrazione include preghiere e momenti di commemorazione. La data e il luogo sono stati scelti per ricordare gli eventi e onorare le persone coinvolte in quella ricorrenza. La manifestazione è aperta a chi desidera partecipare.
Arezzo, 16 luglio 2026 – Subbiano: il 18 luglio sull’Alpe di Catenaia f onte del Baregno, il ricordo, la commemorazione, il ringraziamento. La celebrazione religiosa in suffragio di tutti i caduti per la liberazione e delle nove vittime del fulmine durante la festa della liberta’ del 1976 Le comunità di Subbiano, Capolona, Castiglion Fibocchi, si ritroveranno al mattino del 18 Luglio a Fonte del Baregno, sull’Alpe di Catenaia, insieme ad Anpi, e a varie rappresentanze istituzionali, per ricordare la Liberazione nella Provincia di Arezzo, commemorando non solo i caduti per la Libertà, ma anchecoloro che in questo stesso giorno il 18 luglio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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