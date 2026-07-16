Subbiano la celebrazione religiosa in suffragio di tutti i caduti per la Liberazione e delle nove vittime del fulmine durante la festa della libertà del 1976

Da lanazione.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 18 luglio sull’Alpe di Catenaia, nel sito del Baregno, si terrà una cerimonia religiosa in memoria di tutti i caduti per la Liberazione e delle nove vittime del fulmine durante la festa della libertà del 1976. La celebrazione include preghiere e momenti di commemorazione. La data e il luogo sono stati scelti per ricordare gli eventi e onorare le persone coinvolte in quella ricorrenza. La manifestazione è aperta a chi desidera partecipare.

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Arezzo, 16 luglio 2026 – Subbiano: il 18 luglio sull’Alpe di Catenaia f onte del Baregno, il ricordo, la commemorazione, il ringraziamento. La celebrazione religiosa in suffragio di tutti i caduti per la liberazione e delle nove vittime del fulmine durante la festa della liberta’ del 1976 Le comunità di Subbiano, Capolona, Castiglion Fibocchi, si ritroveranno al mattino del 18 Luglio a Fonte del Baregno, sull’Alpe di Catenaia, insieme ad Anpi, e a varie rappresentanze istituzionali, per ricordare la Liberazione nella Provincia di Arezzo, commemorando non solo i caduti per la Libertà, ma anchecoloro che in questo stesso giorno il 18 luglio,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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