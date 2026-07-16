Subbiano la celebrazione religiosa in suffragio di tutti i caduti per la Liberazione e delle nove vittime del fulmine durante la festa della libertà del 1976

Notizia in breve

Il 18 luglio sull’Alpe di Catenaia, nel sito del Baregno, si terrà una cerimonia religiosa in memoria di tutti i caduti per la Liberazione e delle nove vittime del fulmine durante la festa della libertà del 1976. La celebrazione include preghiere e momenti di commemorazione. La data e il luogo sono stati scelti per ricordare gli eventi e onorare le persone coinvolte in quella ricorrenza. La manifestazione è aperta a chi desidera partecipare.