Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento si prepara per la festa del 2 giugno come si conviene. Il clou della cerimonia sarà di fronte al Palazzo del Governo, luogo designato per far scendere il tricolore. Nella giornata di ieri ha destato tanta curiosità la presenza dei Vigili del Fuoco che si sono calati dall’alto dopo aver fissato la bandiera che coprirà la facciata dell’edificio. Prove per fare in modo che ogni cosa sia fatta con precisione. Non resta che attendere, il 2 giugno è vicino. Quello sarà il momento nel quale si realizzerà il lavoro di questi giorni. Intanto, nell’attesa, basterà passeggiare lungo Corso Garibaldi in serata per poter ammirare il Palazzo del Governo illuminato coi colori della bandiera italiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festa del 2 Giugno, Benevento si prepara per la celebrazione

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