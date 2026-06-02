Il presidente della Repubblica ha partecipato alla celebrazione del 2 giugno, sottolineando che la Costituzione rappresenta una casa comune. Ha ricordato come il suffragio universale abbia segnato un passo avanti, lasciando alle spalle le atrocità di un regime passato. Durante il suo intervento, ha parlato di un atto di libertà senza precedenti, evidenziando il valore della carta costituzionale per la democrazia italiana.

Un atto di libertà senza precedenti. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito il 2 giugno del 1946, quando al referendum istituzionale gli italiani – per la prima volta, anche le donne – furono chiamati a scegliere, oltre alla composizione dell’Assemblea costituente, tra monarchia e repubblica. “Con il suffragio universale, donne e uomini, insieme per la prima volta, decisero di lasciarsi alle spalle le macerie della guerra e le nefandezze di un regime oppressivo e totalitario, per avviare la ricostruzione di un Paese libero, democratico, repubblicano”. Lo ha scritto il Capo dello Stato nel messaggio inviato questa mattina al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, in occasione della Festa del 2 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Festa del 2 giugno, Mattarella: “La Costituzione è una casa comune. Il suffragio universale lasciò alle spalle le nefandezze del regime”

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Cosa festeggiano davvero gli Italiani il 2 Giugno | What do Italians really celebrate on June 2nd

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