Studente femminista condannato per violenza sessuale

Un ex studente di Psicologia di 29 anni, noto per aver partecipato a corsi e movimenti femministi, è stato condannato per violenza sessuale. La vittima, una sua amica, ha riferito che l’uomo l’ha toccata sotto le mutande mentre lei non era cosciente. L’imputato si era sempre dichiarato sostenitore dei diritti delle donne, ma il processo ha portato alla condanna per il reato contestato.

Si è sempre dichiarato femminista, tanto da frequentare corsi specifici e far parte dei movimenti in difesa dei diritti delle donne. Eppure l’ex studente di Psicologia, 29 anni, è finito a processo per violenza sessuale: «Mi ha toccato sotto le mutande, mentre non ero cosciente» aveva denunciato una sua amica. Un’accusa che non ha convinto i giudici di primo grado, che a marzo 2025 hanno assolto l’imputato perché «il fatto non costituisce reato». La Corte d’Appello però ha ribaltato la sentenza e lo ha condannato a 1 anno e 8 mesi di carcere. Si è sempre dichiarato femminista, tanto da frequentare corsi specifici e far parte dei movimenti in difesa dei diritti delle donne. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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