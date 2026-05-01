Un uomo è stato condannato per aver commesso violenza sessuale sulla propria compagna, una donna di 42 anni proveniente dalla Lombardia. I due si erano conosciuti tramite un'app di incontri. La vicenda si è svolta nel corso di un procedimento giudiziario che ha portato alla sentenza definitiva. La donna ha raccontato quanto accaduto, portando alla condanna dell’uomo coinvolto.

Si erano conosciuti su Tinder, una applicazione che facilita gli incontri. Lei, 42 anni, dalla Lombardia. Lui, 51enne fabrianese. Pochi messaggi, la scintilla, poi la decisione: mollare tutto e trasferirsi da lui. Doveva essere l’inizio di una vita insieme. È diventato un processo per stupro. Mercoledì il verdetto del tribunale dorico con il collegio penale presieduto dal giudice Roberto Evangelisti che ha inflitto una condanna a 6 anni e 3 mesi per violenza sessuale al fabrianese. Assolto invece dall’accusa di maltrattamenti in famiglia. Le lesioni contestate sono finite assorbite nel reato più grave. La Procura aveva chiesto una condanna a tre anni solo per i maltrattamenti non ravvisando invece credibili gli elementi per la violenza sessuale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale sulla compagna: condannato

VIOLENZA SESSUALE: LA PROPOSTA DI RIFORMA ALLA RICERCA DI UN CONSENSO

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