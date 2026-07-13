In un tribunale di Torino, uno studente di psicologia è stato condannato in appello per violenza sessuale. La vittima, un’amica, era incosciente quando è stata toccata dall’imputato. In primo grado, era stato assolto. La condanna arriva dopo il processo di appello che ha confermato la colpevolezza dell’imputato. La sentenza riguarda un episodio di violenza avvenuto durante un incontro tra amici.

Assolto in primo grado, uno studente di psicologia è stato condannato in appello a Torino per violenza sessuale su un’amica, dopo averla toccata mentre era incosciente. Dichiararsi convinto femminista può non bastare. Anzi può peggiorare le cose. Specie se poi non si è capaci di tenere le mani a posto. La scorsa settimana il Tribunale di Torino ha condannato un ventinovenne, studente di psicologia, per violenza sessuale su un’amica, ribaltando la sentenza di primo grado. La ragazza lo aveva accusato di aver approfittato di una serata un po’ alcolica: «Mi ha toccato sotto le mutande mentre non ero cosciente». Un’accusa che in prima battuta non aveva convinto i giudici di primo grado, che a marzo 2025 avevano assolto l’imputato. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo studente femminista condannato per stupro

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