Striscione Italia agli italiani al liceo Monti di Cesena Valditara difende gli studenti | Scriverlo è condivisibile

Da ilgiornaleditalia.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Istruzione interviene alla Camera sul caso del cartello esposto al liceo classico di Cesena: controlli in corso per chiarire se il provvedimento disciplinare abbia riguardato il comportamento o le idee espresse Il caso dello striscione esposto al liceo classico Monti di Cesen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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CESENA: STRISCIONE 'ITALIA AGLI ITALIANI', STUDENTI SANZIONATI

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