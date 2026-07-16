Striscione Italia agli italiani al liceo Monti di Cesena Valditara difende gli studenti | Scriverlo è condivisibile
Il ministro dell’Istruzione interviene alla Camera sul caso del cartello esposto al liceo classico di Cesena: controlli in corso per chiarire se il provvedimento disciplinare abbia riguardato il comportamento o le idee espresse Il caso dello striscione esposto al liceo classico Monti di Cesen. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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CESENA: STRISCIONE 'ITALIA AGLI ITALIANI', STUDENTI SANZIONATI
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Striscione al Monti, il ministro Valditara alla Camera: L'Italia agli italiani non è censurabile, anzi è condivisibile #Cesena facebook
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