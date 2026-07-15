Valditara difende lo striscione dei due studenti del liceo Monti di Cesena | Italia agli italiani è un' affermazione condivisibile
Il ministro dell’Istruzione ha commentato lo striscione esposto da due studenti del liceo Monti di Cesena, che recava la scritta “L’Italia agli italiani”. Valditara ha affermato che si tratta di un’affermazione condivisibile. La questione è stata sollevata alla fine dell’ultimo anno scolastico, con l’intervento del ministro che ha difeso gli studenti e la loro scelta. Non sono stati annunciati provvedimenti o sanzioni contro i ragazzi.
Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara “assolve” gli studenti del liceo Classico Monti di Cesena che alla fine dell’ultimo anno scolastico avevano appeso alla finestra della loro classe uno striscione con la scritta “L’Italia agli italiani”. Lo ha fatto durante il question time alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione del deputato Rossano Sasso di Futuro Nazionale. «L’affermazione ‘l’Italia agli italiani’ non solo non ha nulla di censurabile, ma è senz’altro condivisibile, poiché comprende tutti i cittadini del nostro Paese», ha detto. «È una frase più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono il governo. Dopo... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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L'Italia agli italiani: studenti puniti a Cesena
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