Valditara difende lo striscione dei due studenti del liceo Monti di Cesena | Italia agli italiani è un' affermazione condivisibile

Notizia in breve

Il ministro dell’Istruzione ha commentato lo striscione esposto da due studenti del liceo Monti di Cesena, che recava la scritta “L’Italia agli italiani”. Valditara ha affermato che si tratta di un’affermazione condivisibile. La questione è stata sollevata alla fine dell’ultimo anno scolastico, con l’intervento del ministro che ha difeso gli studenti e la loro scelta. Non sono stati annunciati provvedimenti o sanzioni contro i ragazzi.