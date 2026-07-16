stretta su evasori e mafia licenze tolleranza zero

Il Comune ha deciso di sospendere o revocare le licenze degli operatori economici segnalati alla Prefettura per infiltrazioni mafiose o evasione fiscale. La misura entra in vigore immediatamente, rafforzando le sanzioni contro chi viola le norme. La nuova normativa mira a contrastare le infiltrazioni criminali e le pratiche evasive, coinvolgendo direttamente le attività economiche sospettate di illecito. Le autorità hanno annunciato tolleranza zero in questo settore.

Nuova stretta del Comune contro infiltrazioni mafiose ed evasione fiscale. Da ora anche gli operatori economici segnalati alla Prefettura potranno vedersi sospendere o revocare la licenza. È la novità contenuta nell’aggiornamento delle linee guida del regolamento comunale per il contrasto all’evasione dei tributi locali, approvato dalla Giunta. "Con l’aggiornamento approvato nell’ultima seduta dalla Giunta comunale, si ampliano quindi le possibilità di intervento da parte dell’amministrazione nei confronti dei contribuenti ed operatori economici che presentano gravi inadempienze – sottolinea l’assessore al Bilancio e alle attività economiche Juri Magrini – situazioni in cui spesso l’elusione del pagamento dei tributi cela altre forme di irregolarità e illegalità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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