Stretta della Italo Belga | si cercano bagnini per l' estate a Mondello ma fuori chi ha parenti condannati per mafia
L'Italo Belga cerca bagnini per l'estate a Mondello. La richiesta prevede l’autocertificazione di non avere parenti condannati per mafia, con controlli successivi. La società, recentemente salvata da un’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa, ha aperto le selezioni per il personale stagionale. Non sono stati forniti dettagli sui requisiti specifici o sul numero di posti disponibili. La procedura è già in corso, con le candidature che devono essere inviate entro i termini stabiliti.
L'Immobiliare Italo Belga, “salvata” in extremis da un'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, cerca personale per l'ormai imminente stagione balneare di Mondello fissando come condizione inderogabile (da autocertificare, ma che poi sarà sottoposta a controlli) che gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Mondello, il Cga decide sul destino della Italo-Belga: si resta o cambia?Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha preso una decisione riguardo alla concessione della spiaggia di Mondello, gestita finora dall’Italo-Belga.
Caso Mondello, parla l'Italo Belga: "Confermata la nostra legittimazione, ora ci prepariamo per l'estate"Dopo settimane di silenzio, l’Italo Belga ha confermato di essere legittimata a operare nella spiaggia di Mondello, sottolineando di aver deciso di...
La spiaggia di Mondello a Palermo continuerà a essere gestita fino a fine settembre dalla società Italo BelgaIl Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) della Sicilia ha stabilito che la società privata che gestisce la spiaggia di Mondello, una delle più note e frequentate di Palermo, potrà continuare a g ... ilpost.it
Mondello, la spiaggia torna alla Italo-Belga: continua la lunga battaglia sul litorale più conteso della SiciliaMondello, la spiaggia torna alla Italo Belga: continua la lunga battaglia sul litorale più conteso di Palermo. greenme.it