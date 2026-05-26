Stretta della Italo Belga | si cercano bagnini per l' estate a Mondello ma fuori chi ha parenti condannati per mafia

Notizia in breve

L'Italo Belga cerca bagnini per l'estate a Mondello. La richiesta prevede l’autocertificazione di non avere parenti condannati per mafia, con controlli successivi. La società, recentemente salvata da un’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa, ha aperto le selezioni per il personale stagionale. Non sono stati forniti dettagli sui requisiti specifici o sul numero di posti disponibili. La procedura è già in corso, con le candidature che devono essere inviate entro i termini stabiliti.