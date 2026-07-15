Olio d’oliva tolleranza zero su frodi e contraffazioni

Il governo ha avviato controlli più severi sull’olio d’oliva, con tolleranza zero verso frodi e contraffazioni. Le ispezioni mirano a scoprire chi utilizza il marchio made in Italy senza rispettare gli standard di qualità. Le verifiche si concentrano sulle pratiche commerciali e sulla provenienza del prodotto, con l’obiettivo di contrastare le irregolarità nel settore. Nessuna eccezione sarà concessa alle aziende che violano le norme.

«Dal Governo tolleranza zero nei confronti delle zone d’ombra del settore dell’olio d’oliva. È infatti partito un giro di vite sui controlli che avrà nel mirino chi infrange le regole e punta a sfruttare il marchio made in Italy senza garantirne la qualità». È quanto ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida convocando questa mattina al Masaf la Cabina di regìa sui controlli agroalimentari. Organismo previsto dalla legge 752026 contro i reati agroalimentari e composto da esponenti delle forze dell’ordine ma anche da rappresentanti della filiera produttiva e che sta mettendo in campo una campagna straordinaria di controlli sul settore olivicolo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Tolleranza zero contro le frodi alimentari

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