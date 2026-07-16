Stragi distruzioni e colonie | la nostra politica deliberata

Il governo ha deciso di destinare 380 milioni di shekel alla costruzione di 34 nuovi insediamenti in Cisgiordania, considerati illegali secondo il diritto internazionale. La somma è stata approvata nonostante le condanne internazionali e le proteste della comunità internazionale. Il ministro responsabile ha commentato la decisione con entusiasmo, sottolineando l’intenzione di rafforzare le colonie nella regione. La misura riguarda progetti di edilizia e infrastrutture nelle aree occupate.

Palestina 380 milioni per altri 34 insediamenti illegali in Cisgiordania. Il ministro Smotrich fa festa Palestina 380 milioni per altri 34 insediamenti illegali in Cisgiordania. Il ministro Smotrich fa festa Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Durante il cessate il fuoco «imperfetto», come lo ha definito Mladenov, l’alto rappresentante del Board of Peace trumpiano, Israele ha sterminato a Gaza un’altra famiglia. L’ha uccisa nel sonno, bombardando la sua casa a Deir al-Balah, nella Striscia centrale. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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