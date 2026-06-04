Il gip del Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse contro Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. La decisione è stata presa perché non sono state trovate prove sufficienti a collegare l'indagato alle presunte connessioni con Cosa Nostra. L'indagine riguardava i presunti mandanti occulti delle stragi.

Firenze, 4 giugno 2026 – Il gip del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, "mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi". Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo trent'anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Le ipotesi sui mandanti. L'inchiesta della Dda fiorentina sulle stragi mafiose del 1993 di Firenze, Milano e Roma, vedeva coinvolti Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023 e, ora, Marcello Dell'Utri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stragi di mafia del 1993, accuse archiviate per Dell’Utri, “Mancano prove su connessioni con Cosa Nostra”

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