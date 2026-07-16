Alle 14 di oggi è prevista la sentenza di primo grado nel processo sul crollo del Ponte Morandi del 2018, che causò 43 vittime. Il collegio giudicante si trova in camera di consiglio. La decisione riguarda le accuse e le richieste di risarcimento nei confronti degli imputati coinvolti nel crollo. La sentenza si attende dopo mesi di udienze e discussioni sui fatti.

GENOVA – E’ attesa per il primo pomeriggio di oggi, 16 luglio 2026, intorno alle 14, la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. La 284esima e ultima udienza ha preso il via intorno alle 9.30 nell’aula magna del tribunale di Genova e, dopo circa 20 minuti, il collegio, presieduto da Paolo Lepri e composto dai giudici Ferdinando Baldini Fulvio Polidori, si è ritirato in camera di consiglio. Nel maxi processo, iniziato nel luglio del 2022, sono imputate 57 persone tra ex dirigenti e tecnici di Autostrade per l’Italia, Spea e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Strage Ponte Morandi: sentenza attesa per le 14 di oggi. Collegio in camera di consiglio

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