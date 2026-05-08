La strage dei morti sul lavoro nel Lazio sono 19 in tre mesi Roma maglia nera

Nel Lazio, nei primi tre mesi del 2026, si sono verificati 19 decessi legati a infortuni sul lavoro. Di questi, 16 sono avvenuti nella provincia di Roma. I dati aggiornati indicano un aumento rispetto ai periodi precedenti, e la città di Roma si conferma come l'area più colpita. La situazione viene monitorata costantemente, senza ancora dati ufficiali sui settori coinvolti o sulle cause specifiche.

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Un conteggio che continua ad aggiornarsi in modo drammatico: nei primi tre mesi del 2026 nel Lazio si sono registrati 19 infortuni sul lavoro mortali, di cui 16 nella provincia di Roma. Il dato arriva dalla Cgil di Roma e del Lazio, che segnala, sulla base degli ultimi dati Inal aggiornati al 31.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Morti sul lavoro, Verona ha iniziato il 2026 con la maglia neraMentre il Veneto festeggia un netto calo dei decessi sul lavoro, il territorio veronese resta un’area critica con un’incidenza superiore alla media... Morti e infortuni sul lavoro, Verona ancora maglia nera in VenetoIl 2026 si è aperto con un bilancio dai toni contrastanti per la sicurezza sul lavoro in Veneto. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La strage dei morti sul lavoro nel Lazio, sono 19 in tre mesi. Roma maglia nera; Morti sul lavoro, la strage silenziosa: 255 vittime dal 2003 nel Lazio, 37 a Latina. L'omaggio a Umberto Musilli; Incidenti sul lavoro, in nome di Octav per fermare la strage; I responsabili della strage di lupi in Abruzzo sembra abbiano preparato dei bocconi di carne mischiati a un pesticida per uso agricolo. Si cercano tracce di Dna nei sacchetti delle esche. Strage di lupi in Abruzzo, oltre venti esemplari uccisi con bocconi avvelenatiSi allarga l’inchiesta nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: trovati 21 lupi morti, insieme a volpi e una poiana. Paura anche per l’orso bruno marsicano ... cosenzachannel.it Prosegue la strage di lupi nel Parco nazionale d’Abruzzo, 18 esemplari uccisi: Mattarella intervenga per fermare la mattanzaStrage di lupi in Abruzzo: 18 esemplari uccisi nel Parco. Dopo una serie di avvelenamenti sospetti, scritta una lettera a Mattarella. greenme.it Tommy Paul Lazio Anche quest'anno, gli Internazionali d'Italia sono l'occasione per il tennista americano per stare vicino alla "sua" Lazio Il numero 18 del ranking ATP è infatti grande tifoso biancoceleste e per questo il club lo ha accolto nella C facebook Sky - Niente #Lazio di campionato per #Calhangolu. Per la finale... x.com