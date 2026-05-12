A Spinea il 1° memorial in ricordo dei tre carabinieri uccisi a Castel d' Azzano

A Spinea si è tenuto il primo memorial dedicato ai tre carabinieri uccisi a Castel d'Azzano, un torneo di calcio a 5 organizzato presso l’UCenter. L’evento si è svolto per ricordare i militari – identificati con i loro nomi – deceduti il 14 ottobre 2025 durante un intervento di accesso a un’abitazione. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre e ha avuto come obiettivo il ricordo delle vittime.

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