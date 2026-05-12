A Spinea il 1° memorial in ricordo dei tre carabinieri uccisi a Castel d' Azzano

Da veneziatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Spinea si è tenuto il primo memorial dedicato ai tre carabinieri uccisi a Castel d'Azzano, un torneo di calcio a 5 organizzato presso l’UCenter. L’evento si è svolto per ricordare i militari – identificati con i loro nomi – deceduti il 14 ottobre 2025 durante un intervento di accesso a un’abitazione. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre e ha avuto come obiettivo il ricordo delle vittime.

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Si è svolto presso l’UCenter di Spinea il 1° Memorial “Piffari – Daprà – Bernardello”, torneo di calcio a 5 organizzato per ricordare i tre carabinieri (Marco Piffari, Valerio Daprà, Davide Bernardello) rimasti uccisi il 14 ottobre 2025 durante un tentativo di accesso a un'abitazione a Castel.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Si parla di: 1° Memorial Piffari – Daprà – Bernardello: lo sport come ponte tra memoria, vicinanza e comunità; Scheda squadra Union Spinea FC.

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