A Spinea il 1° memorial in ricordo dei tre carabinieri uccisi a Castel d' Azzano
A Spinea si è tenuto il primo memorial dedicato ai tre carabinieri uccisi a Castel d'Azzano, un torneo di calcio a 5 organizzato presso l’UCenter. L’evento si è svolto per ricordare i militari – identificati con i loro nomi – deceduti il 14 ottobre 2025 durante un intervento di accesso a un’abitazione. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre e ha avuto come obiettivo il ricordo delle vittime.
Si è svolto presso l’UCenter di Spinea il 1° Memorial “Piffari – Daprà – Bernardello”, torneo di calcio a 5 organizzato per ricordare i tre carabinieri (Marco Piffari, Valerio Daprà, Davide Bernardello) rimasti uccisi il 14 ottobre 2025 durante un tentativo di accesso a un'abitazione a Castel.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Si parla di: 1° Memorial Piffari – Daprà – Bernardello: lo sport come ponte tra memoria, vicinanza e comunità; Scheda squadra Union Spinea FC.
Spinea (VE). Si è svolto presso l’UCenter di Spinea il 1° Memorial Piffari – Daprà – Bernardello, torneo di calcio a 5 organizzato per ricordare i tre colleghi tragicamente scomparsi e trasformare il dolore di una tragedia in un momento di unione, memoria e vic facebook