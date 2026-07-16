Una sentenza in primo grado ha condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantia, Giovanni Castellucci, per il crollo del ponte Morandi nel 2018, che causò 43 morti. Sono state emesse 45 condanne e 12 assoluzioni. La pena inflitta a Castellucci non corrisponde alla richiesta di massima del pubblico ministero. La sentenza riguarda le responsabilità per il crollo avvenuto a Genova il 14 agosto 2018.

Non la pena massima chiesta dal pm ma una sentenza pesante per l’ex Amministratore Delegato di Aspi e Atlantia Giovanni Castellucci, condannato in primo grado a 12 anni, per il crollo del ponte Morandi, avvenuto a Genova il 14 agosto 2018, che provocò la morte di 43 persone. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e sei mesi. Castellucci è stato condannato per crollo colposo e omicidio stradale. Assorbito il reato di omicidio colposo semplice. Secondo il dispositivo della sentenza di primo grado pronunciata oggi dal Tribunale di Genova, sono stati condannati 45 dei 57 imputati, mentre 12 sono stati assolti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Strage del Ponte Morandi, la sentenza per i 43 morti: 12 anni a Castellucci, 45 condanne, 12 assoluzioni

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