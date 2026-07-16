storia fascino magia a palazzo ducale le radici del domani

Il Palazzo Ducale in piazza del Popolo è uno dei simboli della città. Sarà il prestigioso Salone Metaurense (o Sala Magna) a ospitare i lavori del ‘ Carlino Day ’ oggi, per il doppio appuntamento con il festival Agrofutura e la mostra sui 140 anni di storia del nostro giornale. Il più importante edificio rinascimentale della città apre così le sue porte a lettori e visitatori: il palazzo fu costruito da Alessandro Sforza verso la metà del Quattrocento, su un nucleo originario di proprietà dei Malatesta, e terminato poi dai Duchi di Urbino tra il 1523 e il 1621, che ristrutturarono e ampliarono l’edificio fino alle attuali dimensioni. La facciata è costituita da un portico di sei arcate rette da massicci pilastri a bozze e da un piano superiore con cinque finestre coronate di stemmi, festoni e putti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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