A Palazzo della Borsa e a Palazzo Ducale inaugurano due mostre dedicate alla storia degli Alpini

Due mostre sulla storia degli Alpini sono state aperte recentemente a Palazzo della Borsa e a Palazzo Ducale. Questi appuntamenti si inseriscono nel calendario di eventi collegati alla 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a partire da venerdì 8 maggio. Le esposizioni offrono l’opportunità di conoscere aspetti e ricordi legati a questa tradizione, che si inseriscono nel programma che anticipa l’appuntamento principale.

In attesa della 97^ Adunata Nazionale degli Alpini che prenderà il via venerdì 8 maggio, proseguono gli eventi collaterali dedicati alla storia degli Alpini.Lunedì 4 maggio è in programma una doppia inaugurazione. A Palazzo della Borsa, nella Sala delle Grida,alle ore 15:30 inaugura “Gli Alpini.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate I Ricchi e Poveri a Palazzo Ducale inaugurano il ciclo “Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista”I “Ricchi e poveri” aprono martedì 31 marzo nella Sala del Maggior Consiglio alle ore 18:30 il ciclo “Cantautori, Pop e Rap. Alla scoperta del Palazzo Ducale di Sassuolo, viisita guidata tra arte e storiaIl palazzo ducale di Sassuolo è una delle residenze barocche più affascinanti del Nord Italia. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: 29 aprile - Match Camp AI Edition — Italiano; Aspettando l'Adunata, i cori e le Mostre Alpine; Cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro; Borsa: Milano si consolida a +1%, lo spread sale a 81 punti base. Genova punta a diventare hub europeo del deep-tech: giovani ricercatori lanciano la sfida globaleNon solo porto e crocevia commerciale, Genova ambisce a trasformarsi in un polo strategico dell’innovazione tecnologica europea. A guidare questa visione sono i giovani talenti dell’Università degli S ... primocanale.it Doppia inaugurazione il 4 maggio tra Palazzo della Borsa e Palazzo Ducale - facebook.com facebook