La rassegna Un Palazzo di libri prosegue a Palazzo Ducale con lo scrittore Antonio Scurati

Da genovatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna “Un Palazzo di libri” continua a Palazzo Ducale con un nuovo evento previsto per lunedì 25 maggio alle 18:30 nella Sala del Maggior Consiglio. In questa occasione, lo scrittore Antonio Scurati sarà presente per un incontro in dialogo con Margherita Rubino e Luca Ubaldeschi. La manifestazione è curata da Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi e si svolge all’interno del complesso storico di Palazzo Ducale.

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Nuovo appuntamento con la rassegna “Un Palazzo di libri” a cura di Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi: lunedì 25 maggio alle 18:30, presso la Sala del Maggior Consiglio a Palazzo Ducale, lo scrittore Antonio Scurati interverrà in dialogo con Margherita Rubino e Luca Ubaldeschi.Scurati è esploso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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