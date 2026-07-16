È stata avviata una petizione contro il circo Imbosco, che si trovava nel tendone al parco Cappuccini. La struttura ha chiuso domenica, segnando la fine delle attività serali e notturne legate a Santarcangelo festival. La decisione di interrompere le rappresentazioni ha suscitato reazioni tra i sostenitori e gli oppositori, ma non sono state riportate altre azioni o dichiarazioni ufficiali riguardo alla chiusura.

Le luci si sono spente. Il sipario è calato domenica. Non le polemiche sul circo Imbosco, il tendone al parco Cappuccini che – da tanti anni – ospita gli eventi serali e notturni di Santarcangelo festival. Il dopofestival del festival, tra djset, musica ed eventi fino a notte fonda. Ci sono state le (solite) proteste via social durante i giorni della kermesse, ma alcune segnalazioni per musica alta e rumori sono arrivate anche alle forze dell’ordine. E in questi giorni è partita la raccolta firme, promossa da alcuni residenti della zona Fornace e dintorni. Chiedono all’amministrazione "un tavolo di confronto", per trovare soluzioni "ai problemi di rumori e viabilità" causati da Imbosco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stop al circo Imbosco": scatta la petizione

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