Piano di contenimento per i pappagallini in Puglia scatta la petizione | No all' abbattimento
In Puglia, i pappagallini stanno causando preoccupazione tra gli agricoltori, che si sono visti costretti ad affrontare danni ai raccolti nelle campagne, specialmente nella provincia di Bari. Per contenere la proliferazione di queste specie di piccoli volatili, sono state proposte misure di controllo che prevedono anche l’abbattimento. Tuttavia, una petizione online si oppone a questa soluzione estrema, chiedendo di tutelare i pappagallini e impedire loro di essere abbattuti. La questione ha suscitato un dibattito tra chi difende gli interessi degli agricoltori e chi desidera preservare gli u
Una petizione per difendere una specie di piccoli volatili da misure estreme di contenimento. L'assalto dei parrocchetti, ai raccolti nelle campagne pugliesi (soprattutto nella provincia di Bari), non stanno facendo dormire sonni tranquilli agli agricoltori: i pappagallini, infatti, sono ghiotti. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Sullo stesso argomento
Piano di contenimento per i pappagallini in Puglia, gli animalisti: "No a soluzioni violente"L'assalto dei pappagallini nelle campagne pugliesi ha messo in allarme gli agricoltori, ma anche gli animalisti: i piccoli volatili sono golosi di...
Leggi anche: Parrocchetti, finalmente un piano di contenimento. Cia Puglia: “È la strada giusta”
Piano di contenimento per i pappagallini in Puglia, gli animalisti: No a soluzioni violente x.com
Parrocchetti, finalmente un piano di contenimento. Cia Puglia: È la strada giusta Regione Puglia e Università di Bari (DBBA - Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Ambiente) hanno sottoscritto un accordo per le attività di monitoraggio e gestione del pa - Facebook facebook
Iniziare una nuova prigione. Il piano è di aggiungere in seguito un'ala per prigionieri a media e massima sicurezza, un altro reparto psichiatrico e infine il braccio della morte. Mi piaceva il layout. reddit
Parrocchetti invasivi, la Regione Puglia vara il piano di contenimento: via al monitoraggio e alla rimozione dei nidiLa Regione Puglia prova a correre ai ripari contro la proliferazione incontrollata del parrocchetto monaco, la specie invasiva conosciuta anche come pappagallino verde, sempre più diffusa nelle camp ... brindisisera.it
Pappagalli verdi in Puglia, via al piano di contenimentoRegione Puglia e Università di Bari avviano il piano contro i pappagalli verdi: rimozione dei nidi e formazione dal 20 maggio. pugliapress.org