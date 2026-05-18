Piano di contenimento per i pappagallini in Puglia scatta la petizione | No all' abbattimento

In Puglia, i pappagallini stanno causando preoccupazione tra gli agricoltori, che si sono visti costretti ad affrontare danni ai raccolti nelle campagne, specialmente nella provincia di Bari. Per contenere la proliferazione di queste specie di piccoli volatili, sono state proposte misure di controllo che prevedono anche l’abbattimento. Tuttavia, una petizione online si oppone a questa soluzione estrema, chiedendo di tutelare i pappagallini e impedire loro di essere abbattuti. La questione ha suscitato un dibattito tra chi difende gli interessi degli agricoltori e chi desidera preservare gli u

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