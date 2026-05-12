A La Spezia, nei pressi della stazione centrale, cresce la preoccupazione tra i residenti a causa dei continui rumori e dell'inquinamento atmosferico. La zona, che fino a poco tempo fa era considerata un punto di passaggio, ora si trova al centro di una petizione popolare per chiedere interventi. La richiesta nasce dalle difficoltà quotidiane vissute da chi abita o frequenta l'area.

La Spezia, 12 maggio 2026 – Da soluzione per alleggerire il caos attorno alla stazione centrale a nuova fonte dei disagi cittadini. L’aumento dei bus turistici in arrivo a Migliarina e il cantiere per la realizzazione di una nuova passerella di accesso al binario 1 nord direzione Cinque terre stanno mettendo a dura prova residenti e commercianti della zona, alcuni dei quali segnalano di subire le difficoltà senza ottenere alcun reale beneficio economico dal nuovo flusso turistico. Una situazione che ha portato anche alla nascita di una petizione popolare contro il rumore del cantiere, firmata da numerosi abitanti del quartiere. Proprio nei...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Attanagliati da rumori e smog: Migliarina, scatta la petizione

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