Concerto gratis di Stefano Bollani con Peppe Servillo Daniele Sepe e Ebbanesis | piano traffico sul Lungomare a Napoli
Il 31 maggio si svolge un concerto gratuito di Stefano Bollani alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli, in occasione della chiusura del Maggio dei Monumenti. Sul luogo si prevede un aumento del traffico e la presenza di misure di gestione della viabilità per l’evento, che vede anche la partecipazione di Peppe Servillo, Daniele Sepe e Ebbanesis. La manifestazione interessa le aree circostanti e potrebbe comportare restrizioni temporanee alla circolazione.
Concerto gratuito di Stefano Bollani alla Rotonda Diaz del Lungomare il 31 maggio per la chiusura del Maggio dei Monumenti: il piano di viabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Concerto gratis di Stefano Bollani per il Maggio dei Monumenti a Napoli: Rotonda Diaz, il 31 maggioIl 31 maggio, alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli, si terrà un concerto gratuito del pianista Stefano Bollani, che chiuderà il ciclo di eventi...
Papa Leone XIV a Napoli l’8 maggio, arrivo in elicottero sul Lungomare: piano traffico con tre percorsiVenerdì 8 maggio, il Papa Leone XIV visiterà Napoli, arrivando in elicottero sul Lungomare.
Temi più discussi: Ponte del 2 giugno 2026 a Napoli: eventi, musei e gite da non perdere; L’Inferno di Dante raccontato da Luca Ward nel Metaverso dal 23 maggio a Napoli; Stefano Bollani torna al Rossetti di Trieste con Piano Solo il 29 maggio; DOMANI EUGENIO FINARDI APRE I LIVE ESTIVI DI FATTI DI MUSICA 2025,IL GRANDE FESTIVAL DELLA CALABRIA.
Il pianista Stefano Bollani chiuderà il Maggio dei Monumenti con un concerto alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli il 31 maggio facebook
Stefano Bollani torna al Rossetti di Trieste con Piano Solo il 29 maggioVenerdì 29 maggio concerto alle 20.30 al Politeama Rossetti. Nel pomeriggio all’Ariston la proiezione di Tutta vita con Bollani e ... nordest24.it
Concerto gratis di Stefano Bollani per il Maggio dei Monumenti a Napoli: Rotonda Diaz, il 31 maggioIl pianista Stefano Bollani chiuderà il Maggio dei Monumenti con un concerto alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli il 31 maggio. Concerto del pianista Stefano Bollani alla Rotonda Diaz, sul ... fanpage.it