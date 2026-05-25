Concerto gratis di Stefano Bollani con Peppe Servillo Daniele Sepe e Ebbanesis | piano traffico sul Lungomare a Napoli

Notizia in breve

Il 31 maggio si svolge un concerto gratuito di Stefano Bollani alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli, in occasione della chiusura del Maggio dei Monumenti. Sul luogo si prevede un aumento del traffico e la presenza di misure di gestione della viabilità per l’evento, che vede anche la partecipazione di Peppe Servillo, Daniele Sepe e Ebbanesis. La manifestazione interessa le aree circostanti e potrebbe comportare restrizioni temporanee alla circolazione.