Stefano Bollani in concerto alla Rotonda Diaz

Notizia in breve

Domenica 31 maggio alle 21, alla Rotonda Diaz, si terrà il concerto gratuito di Stefano Bollani, noto per le sue capacità di improvvisazione e di mescolare diversi generi musicali. L’evento rappresenta il momento principale del Maggio dei Monumenti 2026. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto all’aperto.