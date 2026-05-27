Stefano Bollani in concerto alla Rotonda Diaz
Domenica 31 maggio alle 21, alla Rotonda Diaz, si terrà il concerto gratuito di Stefano Bollani, noto per le sue capacità di improvvisazione e di mescolare diversi generi musicali. L’evento rappresenta il momento principale del Maggio dei Monumenti 2026. L’appuntamento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto all’aperto.
Domenica 31 maggio alle 21, alla Rotonda Diaz, appuntamento con l’evento clou del Maggio dei Monumenti 2026: il concerto gratuito di Stefano Bollani, maestro dell’improvvisazione e del dialogo tra generi musicali.In scaletta alcuni tra i più celebri brani della tradizione partenopea, rivisitati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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@StefanoBollani in concerto a #Trieste. Prima il docufilm di Valentina Cenni #fvg @ilRossetti x.com
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