Daniel Harding e il talento di Fabio Vacchi
Oggi si è assistito a un’occasione particolare, poiché la presenza di compositori contemporanei in un cartellone di concerti si è fatta notare più del solito. La serata ha visto protagonisti lavori recenti, con un’attenzione speciale alle composizioni di Fabio Vacchi e alle interpretazioni di Daniel Harding. La programmazione ha privilegiato brani di musica contemporanea, una scelta che in passato era più frequente e che oggi si distingue per la sua rarità.
Musica Il maestro dirige la nuova opera dell'autore, Il tutto in tutti, commissione della stessa Accademia. Il testo è una poesia di Aimara Garlaschelli Musica Il maestro dirige la nuova opera dell'autore, Il tutto in tutti, commissione della stessa Accademia. Il testo è una poesia di Aimara Garlaschelli Oggi è diventato un evento di raro ascolto ciò che un tempo era una consuetudine: che in una stagione di concerti predominasse la nuova musica. Il grande repertorio che il passato ci ha trasmesso è nato così. Giovedì scorso al Parco della Musica di Roma, Daniel Harding ha diretto, per la stagione sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Lucia, una nuova composizione per coro e orchestra di Fabio Vacchi, Il tutto in tutti, commissione della stessa Accademia. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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