Daniel Harding e il talento di Fabio Vacchi

Oggi si è assistito a un’occasione particolare, poiché la presenza di compositori contemporanei in un cartellone di concerti si è fatta notare più del solito. La serata ha visto protagonisti lavori recenti, con un’attenzione speciale alle composizioni di Fabio Vacchi e alle interpretazioni di Daniel Harding. La programmazione ha privilegiato brani di musica contemporanea, una scelta che in passato era più frequente e che oggi si distingue per la sua rarità.

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