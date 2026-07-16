Valve ha deciso di continuare a fornire le batterie di ricambio per il modello Steam Deck con display LCD, contrariamente a quanto annunciato in precedenza. La decisione è stata comunicata dopo che alcuni utenti avevano espresso preoccupazioni riguardo alla disponibilità dei componenti necessari per le riparazioni fai-da-te. La società ha confermato che le batterie rimarranno disponibili sul mercato per il supporto ai dispositivi ancora in uso. La mossa ha suscitato reazioni positive tra gli utenti che desiderano eseguire riparazioni autonome.

Valve ha sempre dimostrato un approccio amichevole verso chi vuole riparare i propri dispositivi in autonomia. Per questo la notizia della discontinuazione della batteria per Steam Deck LCD aveva lasciato perplessi molti utenti. Come può un’azienda che ha fatto della riparabilità un punto di forza smettere di fornire il componente più critico proprio quando inizia a servire davvero? La risposta è arrivata nel giro di poche ore, ribaltando completamente la situazione. Valve (che di recente ha lasciato Steam Machine ) ha confermato a The Verge che iFixit avrà nuovamente le batterie disponibili entro la prossima settimana. Non si tratta di componenti alternativi o di qualità inferiore: saranno gli stessi pezzi OEM originali, forniti attraverso i partner ufficiali di Valve, identici a quelli venduti finora. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Steam Deck, colpo di scena: Valve cambia idea sulle batterie e fa tirare un sospiro di sollievo ai giocatori

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