Lo Steam Deck OLED, la console portatile di Valve, ha subito un aumento di prezzo in Europa. La disponibilità è stata ripristinata, ma il nuovo costo è più alto rispetto alla versione precedente. La variazione riguarda le tariffe applicate ai consumatori, senza modifiche alle caratteristiche tecniche o alle offerte. La console continua a essere venduta attraverso i canali ufficiali, ma con un prezzo maggiorato rispetto alla precedente configurazione.

Steam Deck OLED torna disponibile, ma con una sorpresa tutt’altro che piacevole per chi stava aspettando il momento giusto per acquistarla. Valve ha infatti annunciato un aumento di prezzo per entrambi i modelli OLED della sua console portatile, giustificando la decisione con l’aumento dei costi di memoria e archiviazione, oltre alle difficoltà logistiche che stanno colpendo l’intero settore hardware. La società ha precisato che Steam Deck OLED non è cambiata: le specifiche restano le stesse, ma il prezzo finale sale in modo netto. In Europa il rincaro è particolarmente pesante. Il modello Steam Deck OLED da 512 GB passa a 779 euro, mentre la versione Steam Deck OLED da 1 TB sale a 919 euro. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Steam Deck OLED aumenta di prezzo: la console portatile di Valve ora costa molto di più in Europa

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Steam deck sube de precio

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