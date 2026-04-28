Valve sta lavorando a una nuova console portatile, con conferme da parte di un rappresentante dell’azienda. La produzione potrebbe risentire delle difficoltà legate alla scarsità di memorie a livello globale, che potrebbero influenzare sia i costi che i tempi di realizzazione. La presentazione ufficiale non è ancora stata annunciata, ma si conoscono alcuni dettagli sullo sviluppo in corso.

? Cosa sapere Pierre-Loup Griffais conferma lo sviluppo della nuova console portatile di Valve.. La carenza globale di memorie rischia di influenzare costi e tempi di produzione.. Il programmatore Pierre-Loup Griffais ha confermato il lavoro in corso per la nuova console portatile di Valve, un progetto che mira a consolidare l’hardware dedicato al gaming mobile. L’annuncio arriva dopo le recenti indiscrezioni sulla continuità della strategia hardware dell’azienda. Secondo quanto emerso durante un colloquio con il tecnico, lo sviluppo del successore di Steam Deck è già una realtà operativa. Il nuovo dispositivo non nasce come un elemento isolato, ma si inserisce in un percorso iniziato con lo Steam Controller e proseguito con le Steam Machine, fino ad arrivare alla prima versione della console portatile attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valve prepara la nuova console: ecco il futuro di Steam Deck

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Ciao a tutti. Qualcuno sa come cambiare lingua su dying light the beast sulla steam deck Ho cambiato da “english” a “italian” nel file steam.emu Ma rimane in inglese . Grazie se qualcuno aiuta - facebook.com facebook