stazioni sicure patto rinnovato con 16 comuni

L’accordo tra le autorità e 16 Comuni è stato rinnovato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, nelle fermate del trasporto pubblico locale e nelle aree di sosta. La collaborazione prevede anche interventi contro l’attività abusiva dei taxi. La firma del patto mira a migliorare la sicurezza per utenti e operatori in queste zone. Nessun dettaglio sui tempi o sui finanziamenti aggiuntivi previsti.

Si rinnova l’intesa istituzionale per garantire più sicurezza nelle stazioni ferroviarie, ma anche alle fermate e nelle aree di sosta del trasporto pubblico locale e per il contrasto all’esercizio abusivo dell’attività di taxi. Per il quinto anno consecutivo l’accordo “Stazioni sicure” proseguirà sul territorio della provincia di Varese, grazie alla firma avvenuta a Villa Recalcati da parte dei sottoscrittori. Hanno siglato l’intesa l’assessore regionale alla sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, il prefetto Salvatore Pasquariello, i rappresentanti dei Comuni coinvolti, Rfi, Ferrovie Nord, Trenord e Agenzia Tpl Como Lecco Varese. Per la misura, valida per il 2026, Regione Lombardia ha stanziato un contributo economico di 60mila euro per interventi straordinari di Polizia locale nelle stazioni ferroviarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Varese | Stazioni più sicure: Il patto sta dando frutti

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