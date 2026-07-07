Il progetto ‘Stazioni Sicure’ si espande in quattro nuove località dopo il successo del primo esperimento a Brescello. Le stazioni di Budrio, Bazzano, Casalecchio e Guastalla saranno dotate di illuminazione rafforzata e accessi controllati. Le misure prevedono l’installazione di luci più potenti e sistemi di sicurezza per regolare i flussi di persone. La rete ferroviaria si prepara così a migliorare la sicurezza degli utenti.

Visto che il primo esperimento a Brescello "ha funzionato molto bene", il progetto ‘Stazioni Sicure’ è pronto ad arrivare a Budrio, Bazzano, Casalecchio e Guastalla. L’annuncio di Irene Priolo, assessora regionale alla Mobilità, conferma come la sicurezza a bordo dei treni resti una priorità assoluta. Il piano, avviato a metà gennaio in provincia di Reggio Emilia, introduce nuovi presidi a tutela dei passeggeri e del personale ferroviario all’interno delle sale d’attesa della rete Fer, attraverso accessi consentiti solo ai possessori di titolo di viaggio, sistemi di videosorveglianza interna ed esterna e un pulsante di emergenza collegato direttamente alla control room di Bologna Centrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazioni sicure, più luce e accessi controllati

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A modern weapon tycoon became a poor fool, but he used machine guns to save his girls from traitors!

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