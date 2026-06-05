Le forze di polizia locali avranno 70mila euro di finanziamenti dalla Regione Lombardia per rafforzare la sicurezza nelle zone esterne alle stazioni ferroviarie. Il progetto, denominato 'stazioni sicure', prevede interventi di controllo e presidio nelle aree pubbliche di accesso ai treni. La firma dell’accordo si è svolta in una riunione presso la Prefettura.

Le polizie locali garantiranno la sicurezza dei cittadini nelle aree all’esterno delle stazioni ferroviarie grazie a uno stanziamento di 70mila euro di Regione Lombardia. L’accordo per la realizzazione di interventi congiunti tra forze dell’ordine è stato firmato ieri in Prefettura dal prefetto Enrico Roccatagliata, dall’assessore regionale Romano La Russa, dai sindaci dei Comuni di Monza (capofila), Arcore, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Lissone, Meda, Seregno e Seveso e dai gestori delle reti ferroviarie. L’obiettivo è intensificare operazioni di identificazione, interventi contro lo spaccio e il vandalismo e azioni volte a promuovere il decoro urbano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il piano ’stazioni sicure’. La firma in Prefettura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stazioni più sicure nel Pavese, firmato il protocollo

Notizie e thread social correlati

Operazione "Stazioni Sicure": due arresti a NapoliNella giornata di oggi, sono stati portati a termine controlli straordinari presso la stazione di Napoli Centrale e la piazza antistante, nell'ambito...

Stazioni più sicure a Monza e in Brianza: 70mila euro da Regione LombardiaRegione Lombardia ha stanziato 70mila euro per il progetto “Stazioni Sicure”, che mira a migliorare la sicurezza nelle aree esterne alle stazioni...

Temi più discussi: Il piano ’stazioni sicure’. La firma in Prefettura; Stazione Ferroviaria di Monza: 540 interventi della Polizia Locale nel 2025; Stazioni ferroviarie, scatta il piano sicurezza: pattuglie rafforzate e controlli ad alto impatto; 2 giugno 2026 - 80° Anniversario Fondazione Repubblica.

Il piano ’stazioni sicure’. La firma in PrefetturaPiù controlli delle polizie locali grazie ai 70mila euro stanziati dalla Regione. Da Monza a Ceriano, l’obiettivo è garantire una sorveglianza capillare. ilgiorno.it

Stazioni Sicure, anche Ceriano Laghetto nel piano regionale: più controlli nelle aree ferroviarieStazioni Sicure, anche Ceriano Laghetto nel piano regionale: più controlli nelle aree ferroviarie Più controlli nelle aree ferroviarie e una presenza rafforz ... ilnotiziario.net