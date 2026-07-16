Stazioni di Triggiano e Capurso | sopralluogo di Decaro-Piemontese Ieri

Da noinotizie.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri si è svolto un sopralluogo nelle stazioni di Triggiano e Capurso, condotto dal presidente della Regione Puglia e dall’assessore regionale ai Trasporti. La visita è avvenuta per verificare lo stato delle infrastrutture ferroviarie nelle due località. La comunicazione ufficiale della Regione non specifica ulteriori dettagli sui lavori o interventi programmati. Nessuna dichiarazione è stata resa pubblicamente durante o dopo il sopralluogo.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia,  Antonio Decaro,  e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità,  Raffaele Piemontese, hanno effettuato ieri mattina un sopralluogo nei cantieri delle nuove stazioni ferroviarie di Triggiano e Capurso, lungo la linea Bari-Putignano via Conversano, gestita da FS Sud Est, che dal prossimo 27 luglio riaprirà completamente alla circolazione ferroviaria dopo la chiusura da aprile scorso per i lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico finanziati dal PNRR. Le stazioni di Triggiano e Capurso, sulle quali sono investiti circa 10 milioni di euro di risorse regionali e PNRR, saranno aperte all’utenza entro l’autunno del 2026 dopo le necessarie procedure in materia di sicurezza ferroviaria di competenza di ANSFISA. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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