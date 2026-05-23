Strage di Capaci il ricordo di Rocco Dicillo a Triggiano Decaro | Trasformammo la tragedia in riscatto e legalità
A Triggiano, nel giorno in cui l’Italia ricorda una delle sue ferite più profonde, si è tenuto un momento di memoria dedicato alle vittime della strage di Capaci. Durante l’evento, è stato ricordato Rocco Dicillo, uno dei caduti in quella tragedia. Il sindaco ha affermato che l’esperienza ha portato a trasformare la perdita in un impegno per la legalità e il riscatto. La giornata ha visto la partecipazione della comunità pugliese, che si è unita nel ricordo.
Nel giorno in cui l’Italia si ferma per ricordare una delle sue ferite più profonde, la Puglia si stringe attorno alla memoria dei suoi figli caduti nella lotta alle mafie. Questa mattina, in occasione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, il presidente della Regione Puglia, Antonio. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Strage di Capaci - 23 maggio 1992 immagini in ricordo di Giovanni Falcone (Palermo)
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