Strage di Capaci il ricordo di Rocco Dicillo a Triggiano Decaro | Trasformammo la tragedia in riscatto e legalità

Notizia in breve

A Triggiano, nel giorno in cui l’Italia ricorda una delle sue ferite più profonde, si è tenuto un momento di memoria dedicato alle vittime della strage di Capaci. Durante l’evento, è stato ricordato Rocco Dicillo, uno dei caduti in quella tragedia. Il sindaco ha affermato che l’esperienza ha portato a trasformare la perdita in un impegno per la legalità e il riscatto. La giornata ha visto la partecipazione della comunità pugliese, che si è unita nel ricordo.