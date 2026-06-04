Schlein Decaro e Piemontese a San Giovanni Rotondo Cera | Alle Regionali silenzio su Casa Sollievo oggi fanno passerella

Notizia in breve

A San Giovanni Rotondo, i leader politici sono stati visti in visita, mentre un rappresentante dei lavoratori ha affermato che durante le elezioni regionali è stato chiesto loro di mantenere il silenzio sulla crisi di Casa Sollievo. La visita dei politici si è svolta in un momento in cui si susseguivano le attività elettorali, e si è notato un forte contrasto tra le parole ufficiali e le richieste di discrezione rivolte ai lavoratori.