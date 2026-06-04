Schlein Decaro e Piemontese a San Giovanni Rotondo Cera | Alle Regionali silenzio su Casa Sollievo oggi fanno passerella

Da ilsipontino.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A San Giovanni Rotondo, i leader politici sono stati visti in visita, mentre un rappresentante dei lavoratori ha affermato che durante le elezioni regionali è stato chiesto loro di mantenere il silenzio sulla crisi di Casa Sollievo. La visita dei politici si è svolta in un momento in cui si susseguivano le attività elettorali, e si è notato un forte contrasto tra le parole ufficiali e le richieste di discrezione rivolte ai lavoratori.

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SCHLEIN, DECARO E PIEMONTESE A SAN GIOVANNI ROTONDO, CERA: “SU CRISI DI CASA SOLLIEVO, CHIESTO SILENZIO AI LAVORATORI DURANTE REGIONALI. OGGI, PER VOTO IN COMUNE, FANNO PASSERELLA. LA CAPITANATA NON DIMENTICA” “La visita di ieri pomeriggio a San Giovanni Rotondo della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, accompagnata dal presidente della Regione Antonio Decaro e dall’ex assessore alla sanità Raffaele Piemontese, è la fotografia perfetta del modo in cui questa parte politica sta gestendo la crisi di Casa Sollievo della Sofferenza: in modalità campagna elettorale. Solo in modalità campagna elettorale”. Lo dichiara Napoleone Cera, consigliere regionale e vicecommissario Lega Puglia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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