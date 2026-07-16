Sono stati resi pubblici i verbali dell’audizione di un giornalista davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, avvenuta circa venti giorni dopo un attentato esplosivo davanti alla sua abitazione. Nei documenti, il giornalista ha rivolto accuse al governo che sono state definite come false dal rappresentante di maggioranza, che ha commentato la vicenda come una serie di menzogne.

Sono stati svelati i verbali secretati dell’audizione del giornalista Sigfrido Ranucci davanti alla Commissione parlamentare Antimafia, avvenuta una ventina di giorni dopo la bomba fatta esplodere davanti alla sua casa a Pomezia. ‘ Il Giornale ‘ e ‘ Domani’ pubblicano stralci delle parole del conduttore di Report che, via social, replica: “Mai pensato che ci fossero mandanti politici”. Mentre il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari, i nterpellato dal sito web del quotidiano diretto da Tommaso Cerno, commenta: “Finalmente si sgretola una montagna di menzogne”. Ranucci e le accuse al governo e al sottosegretario Fazzolari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Spuntano i verbali con le deliranti accuse di Ranucci al governo. Fazzolari: “Una montagna di menzogne”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fazzolari al Giornale: "Finalmente si sgretola la montagna di menzogne di Ranucci". Il conduttore sui social nega l'evidenza, ma i verbali dicono il contrarioUn articolo pubblicato questa mattina rivela che il conduttore di Report ha partecipato a un’audizione segreta alla commissione parlamentare...

Sigfrido Ranucci, l’attentato e le accuse al governo Meloni e ai servizi segretiIl 4 novembre 2025, Sigfrido Ranucci ha dichiarato davanti alla Commissione Antimafia di aver subito un attentato presso la sua abitazione a Campo...

Si parla di: Il senso per gli affari della 'Spa delle mafie'. Gregorini (Dollarino): La guerra non conviene a nessuno, a Milano si fanno le cose giuste; Inchiesta Doppia Curva, nei verbali del pentito spunta un omicidio nel Vibonese (NOMI e DETTAGLI).