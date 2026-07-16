Sigfrido Ranucci l’attentato e le accuse al governo Meloni e ai servizi segreti

Il 4 novembre 2025, Sigfrido Ranucci ha dichiarato davanti alla Commissione Antimafia di aver subito un attentato presso la sua abitazione a Campo Ascolano. Durante l'audizione, il conduttore di Report ha accusato il governo Meloni, i servizi segreti e il giornale di collegamenti con l’attentato. Le sue affermazioni sono state rese pubbliche attraverso la deposizione ufficiale. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle prove o sui responsabili.

Sigfrido Ranucci ha accusato il governo Meloni, l’intelligence e Il Giornale per l’attentato a casa sua a Campo Ascolano. Lo ha fatto nella deposizione che il conduttore di Report ha reso davanti alla Commissione Antimafia il 4 novembre 2025. Ovvero 20 giorni dopo la bomba. Una deposizione poi secretata e consegnata dalla presidente dell’Antimafia Chiara Colosimo al Procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi. Sigfrido Ranucci e le accuse al governo Meloni. Il racconto di Ranucci, scrive oggi Il Giornale, ha orientato le indagini del pubblico ministero Carlo Villani. In particolare nei confronti del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, uomo di fiducia della premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Open.online

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CASO RANUCCI, TERREMOTO POLITICO: MELONIANI CONTRO SCHLEIN DOPO LE ACCUSE AL GOVERNO

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