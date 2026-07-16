Un articolo pubblicato questa mattina rivela che il conduttore di Report ha partecipato a un’audizione segreta alla commissione parlamentare Antimafia il 4 novembre. Nonostante sui social abbia negato l’evidenza, i verbali confermano la sua presenza. Lo scoop ha scatenato un confronto politico, con alcune figure che hanno commentato pubblicamente sulla questione.

Si accende lo scontro politico dopo lo scoop del Giornale, pubblicato sull’edizione cartacea questa mattina, in merito all’audizione secretata resa dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 4 novembre scorso alla commissione parlamentare Antimafia. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari interpellato dal Giornale va giù duro: "Si sta finalmente sgretolando la montagna di fango, allusioni e menzogne che Ranucci ha riversato contro di me nel tentativo di colpire il Governo Meloni. Il conduttore di Report si è inventato che avrei attivato i servizi segreti contro di lui ed ha poi creato ad arte allusioni e suggestioni per accostare me e Fratelli d’Italia alla bomba esplosa sotto casa sua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fazzolari al Giornale: "Finalmente si sgretola la montagna di menzogne di Ranucci". Il conduttore sui social nega l'evidenza, ma i verbali dicono il contrario

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ranucci nega l'evidenza: "Mai accusato il Giornale". Ma i verbali dicono il contrarioRanucci ha negato di aver mai accusato il Giornale, ma i verbali dell’audizione in Commissione antimafia indicano il contrario.

Ranucci indirizzò l'Antimafia su Fazzolari e il GiornaleNel fascicolo della Procura di Roma sull’attentato al giornalista Ranucci è stato trovato un documento che coinvolge Fazzolari e il Giornale.

Ranucci nega l'evidenza: Mai accusato il Giornale. Ma i verbali dicono il contrarioIl conduttore di Report prova a buttare la palla in tribuna, ma noi siamo in possesso delle sue dichiarazioni lettera per lettera, virgola per virgola ... msn.com

Ranucci indirizzò l'Antimafia su Fazzolari e il GiornaleIl documento della Procura sull'audizione secretata del conduttore: dopo l'attentato indicò il sottosegretario di Fdi e il nostro cronista Luca Fazzo ... ilgiornale.it