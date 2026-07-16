Fazzolari al Giornale | Finalmente si sgretola la montagna di menzogne di Ranucci Il conduttore sui social nega l' evidenza ma i verbali dicono il contrario

Da ilgiornale.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un articolo pubblicato questa mattina rivela che il conduttore di Report ha partecipato a un’audizione segreta alla commissione parlamentare Antimafia il 4 novembre. Nonostante sui social abbia negato l’evidenza, i verbali confermano la sua presenza. Lo scoop ha scatenato un confronto politico, con alcune figure che hanno commentato pubblicamente sulla questione.

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Si accende lo scontro politico dopo lo scoop del Giornale, pubblicato sull’edizione cartacea questa mattina, in merito all’audizione secretata resa dal conduttore di Report Sigfrido Ranucci il 4 novembre scorso alla commissione parlamentare Antimafia. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari interpellato dal Giornale va giù duro: "Si sta finalmente sgretolando la montagna di fango, allusioni e menzogne che Ranucci ha riversato contro di me nel tentativo di colpire il Governo Meloni. Il conduttore di Report si è inventato che avrei attivato i servizi segreti contro di lui ed ha poi creato ad arte allusioni e suggestioni per accostare me e Fratelli d’Italia alla bomba esplosa sotto casa sua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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